روسيا تعلق الطيران مع بريطانيا حتى فبراير وتسجل 22 ألف إصابة بكورونا

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء، تمديد تعليق الرحلات الجوية من المملكة المتحدة وإليها حتى الأول من فبراير 2021 بسبب انتشار سلالة جديدة من كورونا.

وقال مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا الروسي، إن قرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة يهدف إلى حماية الصحة العامة، بعد انتشار سلالة كورونا الجديدة، موضحا أن قرار تمديد تعليق الرحلات الجوية ساري حتى يوم 1 فبراير 2021، وفقا لبيان للمركز بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وكانت روسيا علقت الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا يوم 22 ديسمبر 2020 بعد انتشار سلالة كورونا الجديدة.

فيما سجلت روسيا 22 ألفا و934 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 3 ملايين و448 ألفا و203 إصابات.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية، مشيرا فى بيان إلى تسجيل 531 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 62 ألفا و804 أشخاص

وسجلت العاصمة الروسية موسكو العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 5001 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ2731 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1083 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح أن 24 ألفا و755 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى مليونين و825 ألفا و430 شخصا.

فيما رصدت روسيا أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة أول أمس لشخص قادم من بريطانيا.

فى السياق،سجلت بريطانيا 54 ألفً و940 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أول أمس و 563 حالة وفاة متأثرة بالفيروس .

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلن الأسبوع الماضى فرض إغلاق جديد في إنجلترا ودعوة الأفراد للبقاء في المنازل مثلما حدث في الإغلاق الأول في مارس الماضي، وذلك بعد ارتفاع أعداد الإصابة في البلاد بشكل غير مسبوق.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، أن المملكة المتحدة تخطط لتحصين عشرات الملايين من الأفراد ضد فيروس كورونا المستجد بحلول الربيع.

وأضافت أن هذه الخطة ستأتي بالتزامن مع نشر 2700 موقع للتطعيم ضد فيروس كورونا في بريطانيا، وفقا لشبكة «سي إن إن».