ملكة بريطانيا وزوجها الأمير فيليب يتلقيان لقاحا «سريا» ضد «كورونا»

تلقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وزوجها دوق إدنبرة الأمير فيليب، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ولم يتم الكشف عن اللقاح الذي تلقته الملكة إليزابيث الثانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وذكر متحدث باسم «قصر باكنجهام»، في بيان، أن الملكة «94 عاما» وزوجها «99 عاما» تلقيا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في قصر «وندسور» تحت إشراف من طبيب العائلة الملكية.

وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا 2.957.472، بينما ارتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 79.833، وبلغت الحصيلة الإجمالية لحالات الشفاء من الفيروس في بريطانيا 1.364.821.

وكان وزارة الصحة البريطانية، قالت في وقت سابق، إن الحكومة لا تسعى إلى أن تصبح خالية تماما من الفيروس، مشيرة إلى أن القضاء على كورونا يعد مستحيلا.

وأشار «مكتب الإحصاءات الوطنية» في البلاد، أمس الجمعة، إلى أن ما يزيد على 1.1 مليون من المواطنين أصيبوا بالفيروس خلا الأسبوع الماضي، أي ما يعادل إصابة واحدة بين كل 50 فرد في البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت بريطانيا، صادقت في وقت سابق على استخدام لقاح «فايزر» الذي طورته شركة «فايزر» الأمريكية بالاشتراك مع شركة «بيونتيك» الألمانية، كما منحت السلطات في البلاد الإذن بالاستخدام الطاري للقاح شركة «موديرنا» الأمريكية.

وكان عمدة العاصمة البريطانية «لندن» صادق خان، أعلن أمس الجمعة، حالة الطوارئ في العاصمة بعد تصاعد حالات الإصابة بكورونا والذي هدد بإغراق المستشفيات البريطانية بالمرضى المصابين.

وجاء إعلان خان، بعد إعلان، مقاطعتا «ساسكس» الواقعة جنوب شرقي إنجلترا، و«سري» في جنوب شرقي إنجلترا، أمس الأول الخميس، عن أنهما تشهدان وضعا حرجا، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».