روسيا تبدأ تطعيم متطوعين باللقاح الثاني «إبيفاك كورونا» بعد «سبوتنيك»

تلقى المتطوعين الـ150، الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، في روسيا، اليوم الثالاثاء، الجرعة الأولى من لقاح «إبيفاك كورونا» الروسي ضد كورونا، وهو اللقاح الروسي الثاني بعد لقاح «سبوتنيك 5»، وقالت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك إن 89 منهم تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.

وذكرت الهيئة الروسية، في بيان لها، أنه جرى تطعيم جميع المتطوعين الـ 150 بالجرعة الأولى من لقاح «إبيفاك كورونا»، نهاية 27 ديسمبر الجاري، في حين تلقى 89 متطوعًا الجرعة الثانية من اللقاح.

وأظهرت نتائج المراحل الأولى من التجارب السريرية للقاح الروسي الثاني، والتي نشرت في المجلة الطبية «ذا لانسيت»، مستوى مستقرا على صعيد الاستجابة المناعية بنسبة 100% بين الأفراد المتطوعين، دون تسجيل أية أعراض جانبية خطيرة.

وأعلنت روسيا عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول «سبوتنيك 5» ويطوره مركز «جامالي» لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم «إيبيفاك كورونا» يطوره مركز «فيكتور» الحكومي الروسي.

الروس سيتمكنون من الاختيار بين لقاحات كورونا قريبا

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن المواطنين الروس سيتمكنون من الاختيار بين لقاحات كورونا قريبا، قائلة: «لديهم بالفعل مثل هذه الفرصة.. اللقاح الثاني بدأ في التداول المدني بالفعل، ويوجد دفعات صغيرة منه حوالي 30 ألفا، وأرسلناه إلى العديد من المناطق في روسيا، إلى منطقة تولا وروستوف، ومتوفر في موسكو».

وأضافت غوليكوفا، في مقابلة لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية ردا على سؤال عما إذا كان ستتاح الفرصة للمواطنين للاختيار بين اللقاحات الجديدة التي تتاح ضد وباء كوفيد-19 أجابت بالإيجاب.

وأوضحت أنه لا يمكن أن يجري هذا الأمر في شهر يناير، «لكن في الربع الأول نأمل أن يستطيعوا ذلك».

وبدأت في روسيا، في يوم 15 ديسمبر الجاري، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد بوتين فعالية اللقاحات الروسية المطورة ضد فيروس كوفيد-19.

أطباء الفيروسات ورجال الطوارئ أبطال 2020 في روسيا

وأظهر استطلاع للرأي أجراه خبراء في المركز الروسي لدراسة الرأي العام بشأن أبطال العام المنصرم، أن 55% من العينة المشاركة فيه رأت أن الأطباء هم أبطال عام 2020، فيما رأى 31% من المشاركين أن الأبطال هم رجال الطوارئ الذين ينقذون البشر، أما 22% فاعتبروا أن علماء الفيروسات الذين يضعون لقاحات هم أبطال العام المنصرم.

وأشار 13% من المشاركين في استطلاع الرأي، وفقا لقناة روسيا اليوم الفضائية اليوم، إلى أن الشخص الذي يستحق لقب بطل عام 2020 يجب أن يكون صادقا وعادلا، فيما رأى 8% من المشاركين أنه يجب أن يكون نشيطا وذا قدرة على المبادرة والتواصل مع الآخرين.

وهناك فئة من المشاركين تشكل 8% أيضا رأت أنه يجب أن يكون شجاعا وجريئا وقويا. واعتبر 44% أن المضاربين الذين يرفعون أسعار الأدوية ويتسببون في نقصها الاصطناعي هم على عكس الأبطال، بالإضافة إلى المقلقين الذين يصورون الوضع أسوأ مما هو عليه 30%، والسياسيين الذين ينتقدون الاجراءات ضد كورونا لرفع شعبيتهم والذين يرفضون خطورة الفيروس والمسؤولين الذين لا يتخذون إجراءات ضد انتشار كورونا (30% من المشاركين).