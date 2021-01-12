عاجل.. نواب البرلمان يؤدون اليمين الدستورية وفق ترتيب أرقام العضوية

انطلقت، منذ قليل، أعمال الفصل التشريعي الجديد 2021 - 2026، حيث بدأت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب المصري الجديد، والمنتخب، وذلك وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس للانعقاد في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وافتتحت النائبة فريدة الشوباشي الجلسة باعتبارها رئيس البرلمان كأكبر الأعضاء سنا، وأدت اليمين الدستورية وتلاها العضوان المعاونان لها، ثم باقي الأعضاء.

وجرى منادة أسماء النواب حسب ترتيب أرقام العضوية الذي يبدأ بمحافظة القاهرة الدائرة الأولى وفقًا لتقسيم الدوائر الانتخابية.