قيادات منطقة الأقصر الأزهرية يدعمون مرضى السرطان بمستشفى شفاء الأورمان

زار عدد من قيادات منطقة الأقصر الأزهرية مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، لتقديم الدعم للمستشفي ولتدشين مبادره للتبرع بالدم لصالح المرضي.

ضم وفد منطقة الأقصر الأزهرية خلال الزيارة كل من الدكتور العادلي محمد أحمد الأستاذ بجامعة الأزهر، والشيخ محمود بسيوني مدير عام منطقة وعظ الأقصر، والشيخ جمال سليمان حسن مدير التعليم الثانوي، والشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان مدير التعليم الابتدائي، ومحمد سيد العزب مدير مكتب رئيس المنطقة، وصلاح الدين النحاس عضو العلاقات العامة والإعلام، وطارق العزب الرشيدي مدير الإدارة الزراعية، وبدوي محمود حسن عضو إدارة الامتحانات.

وتفقد الوفد بعض أقسام المستشفي بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.

وتعرف قيادات الأزهر. فى مقر بنك الدم المتكامل عن خطوات وشروط التبرع بالدم وأهميته المتبرع والمريض.

كما تفقد قيادات الأزهر مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال الجديدة للتعرف على الخدمات المقدمة للأطفال المرضى.

وقال الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاقصر الازهريه ،أن قيادات الأزهر فى الاقصر حريصه كل الحرص على مد يد العون لهذا الصرح الطبي الكبير ودعمه لما يقدمه من خدمات جليله وعظيمه لمرضي السرطان في الصعيد.