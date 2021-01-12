«أحمد الشريف» أول النواب الغائبين عن أداء اليمين الدستورية

شهدت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، المناداة على أسماء النواب حسب ترتيب أرقام العضوية الذي يبدأ بمحافظة القاهرة الدائرة الأولى وفقًا لتقسيم الدوائر الانتخابية، لأداء اليمين الدستورية، وكان النائب أحمد الشريف، أول نائب لم يكن حاضرا في جلسة اليوم.

وانطلقت قبل قليل أعمال الفصل التشريعي الجديد 2021 - 2026، حيث بدأت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب المصري الجديد، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس للانعقاد في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وترأست النائبة فريدة الشوباشي الجلسة باعتبارها أكبر الأعضاء سنا، وأدت اليمين الدستورية وتلاها العضوان المعاونان لها، ثم باقي الأعضاء.