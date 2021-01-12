محافظ القليوبية يبحث استغلال أملاك الدولة في تنفيذ مشروعات تنموية

عقد محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع رئيس المركز الوطني لاستخدامات الأراضي، اللواء ناصر فوزي، لمناقشة آليات الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والأصول والأراضي التابعة للمحافظة، بشكل اقتصادي لتعظيم العائد منها.

تضمن الاجتماع مناقشة إقامة مشروعات تنموية على الأراضي المتاحة، خاصةً في مدن القناطر الخيرية وبنها وطوخ وشبرا الخيمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو بذل كل الجهود لرفع كفاءة استغلال الأصول بالشكل الأمثل.

وجرى الاجتماع بحضور نائب المحافظ، إيمان ريان، ومدير أملاك المحافظة، المهندس ناصر النعيمي، ومدير عام التخطيط العمراني، المهندسة منال زين العابدين، ومدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار، هانم البيطار.

ناقش المحافظ، خلال الاجتماع، أبرز الأماكن التي تعتزم المحافظة البدء في تطويرها، ومن بينها مدينة القناطر الخيرية وجزيرة "الشعير"، والتي سيتم العمل على إعادة تخطيطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك وفق مخطط تنموي للمدينة، بغرض تطويرها ووضعها على الخريطة السياحية، وجعلها منطقة جذب استثماري وتنموي وسياحي.

كما ناقش المحافظ استغلال كورنيش مدينة بنها والممشى النيلي في إقامة مشروعات بشكل منظم وحضاري للشباب، تسهم في محاربة البطالة وإيجاد فرص عمل لهم، فضلاً عن العائد المادي الذي يعود على المحافظة من خلال تنمية مواردها.

كما بحث المحافظ إمكانية استغلال عدد من قطع الأراضي بمدن المحافظة المختلفة، لإقامة مشروعات إسكان اجتماعي، وتكون مكان إقامة حضاري للمواطنين القاطنين بالأماكن العشوائية.

وفي وقت سابق، تابع محافظ القليوبية أعمال المرحلة الثانية لإنشاء كوبري "الشموت"، على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، في مدينة بنها، للقادمين من الإسكندرية باتجاه القاهرة، بطول 642 متراً، وعرض 18 متراً، وبتكلفة إجمالية 32 مليون جنيه.

يجري تنفيذ المشروع من خلال شركة "النيل للمقاولات العامة"، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث وجه المحافظ بإنجاز المشروع وفق الجدول الزمني كما هو مخطط له، لرفع المعاناة عن المواطنين، وتيسير حركة المرورعلى الطريق الزراعي.