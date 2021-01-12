مترو الأنفاق: لا تعديلات على ساعات التشغيل حال استمرار أزمة كورونا

قالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إنه سيتم الدفع بقطارات إضافية بالخطوط الثلاثة للمترو، فى أوقات الذروة الصباحية والمسائية، لمواجهة أي تكدسات تتواجد على أرصفة المحطات عبر شبكة الكاميرات التي تغطي خطوط المترو ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أن الشركة تواصل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة تنفذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، إضافة إلى إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد على أنه لن يسمح بدخول أى راكب المحطات واستقلال القطارات دون ارتداء الكمامة، للحفاظ على أرواح الركاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف عبدالهادي، لـ"الوطن"، أنه لا يوجد أي تعديلات على ساعات التشغيل بالخطوط الثلاثة للمترو، حال استمرت أزمة كورونا، مؤكدا أن الشركة مستمرة فى فرض الغرامات الفورية المقدره بـ 50 جنيها من الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامة الطبية، مع التشديد على عامليها لمنع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء الكمامة، مع تغريم المخالف فوريا أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن جميع القطارات العاملة على الخطوط الثلاثة للمترو تخضع لعمليات تعقيم وتطهير قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح الركاب وسلامتهم من عدوي الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن الشركة تقوم بتوفير كمامات طبية بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء الكمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات، لمنع التعرض للغرامة الفورية.

وكانت شركة مترو الأنفاق، قد أعلنت عن توافر الكمامات الطبية بشبابيك التذاكر بالمحطات بسعر 2.5 جنيه لمن يرغب من الركاب شراؤها.