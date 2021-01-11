الصحة تحسم الجدل بشأن الأعراض الجانبية للقاح كورونا: بتروح لوحدها

أيام قليلة تفصلنا عن استعداد وزارة الصحة والسكان، لعملية تطعيم الفئات المستحقة بلقاح فيروس كورونا وفقا لمنظمة الصحة العالمية، التي حددت أنّ الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحالات الشديدة هم الأولى باللقاح، وتزامنا مع ذلك حددت وزارة الصحة والسكان الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، وترصدها السطور التالية كما يلي:

ألم واحمرار.

تصلب وحكة في موضع التطعيم.

ارتفاع في الحرارة.

صداع.

إرهاق.

غثيان.

قيء.

إسهال.

سعال.

حساسية.

ألم في العضلات.

ألم في المفاصل.

خمول.

نوبات تشنجية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنّ الأعراض تزول من تلقاء نفسها دون الحاجة لعلاج، وجار إطلاق النسخة الكاملة للموقع الإلكتروني، للحصول على اللقاح لمن يرغب.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 606 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 118900 حالة حتى اليوم.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا، فبحسب تقارير وزارة الصحة عن مستجدات الفيروس اليومية وصلت نسب الشفاء لـ79.3%.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإنّ زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أقصى درجات الاستعداد ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في مستشفيات الوزارة أولا بأول، على مستوى محافظات الجمهورية كافة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتس آب 01553105105، إضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف