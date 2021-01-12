بعد حركة تنقلات الشرطة 2021.. من هو مدير أمن الأقصر الجديد؟

تولى اللواء خالد عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مديرا لأمن الأقصر، بعدما اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة 2021 صباح اليوم.

جاء قرار الوزير، بتولي اللواء خالد عبدالحميد منصب مساعد وزير الداخلية لأمن الأقصر، خلفا للواء عصام ياسين.

وتولى اللواء خالد عبدالحميد عدة مناصب حيث عمل في مديرية أمن الغربية في إدارة البحث الجنائي، كما تولى عبدالحميد رئاسة مباحث مديرية أمن البحيرة، وعمل مفتشا للأمن العام في القاهرة، كما تولى منصب حكمدار مديرية أمن السويس، كما تولى منصب مساعد مدير مصلحة الأمن العام بوسط الدلتا.

حركة التنقلات

وشملت حركة التنقلات التي اعتمدها وزير الداخلية صباح اليوم كل من

تعيين اللواء رجب عبدالعال مديرا لأمن الجيزة

اللواء محمود أبو عمرة مديرا لأمن الإسكندرية

اللواء هشام البردعي للمتابعة

اللواء خالد عبدالحميد مديرا لأمن الأقصر

اللواء باسم العطار حكمدار السويس

اللواء محمد عبدالتواب مديرا لمباحث الجيزة

اللواء حسام عبدالعزيز القاهرة

اللواء محمود السبيلي للأمن العام

اللواء نبيل عبدالعظيم لشؤون الضباط

اللواء طارق مرزوق مديرا لمصلحة السجون

اللواء محمد الألفي مديرا لأمن السويس

اللواء طارق صابر للأحوال المدنية

اللواء سامي غنيم نائب مساعد غرب الدلتا

اللواء غالب مصطفى مدير إدارة عامة بقطاع السياحة

اللواء سليمان شتا مديرا لأمن البحر الأحمر

اللواء محمد صلاح مدير مباحث المطار وكيل ا ع للأمن