تأجيل سباقي أستراليا والصين «فورمولا 1» بسبب انتشار كورونا

أعلنت بطولة العالم لسيباقات السيارات السريعة «فورمولا 1»، في بيان لها اليوم الثلاثاء، تأجيل سباقي أستراليا والصين بسبب جائحة فيروس كورونا، على أن ينطلق الموسم الجديد في البحرين يوم 28 مارس المقبل.

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات من أستراليا، يوم 21 مارس المقبل.

وأضيفت حلبة إيمولا الإيطالية إلى الجدول الذي يضم 23 سباقا، وستستضيف ثاني سباقات الموسم في 18 أبريل، ولم يحسم بشكل نهائي مكان السباق الثالث في والمقرر إقامته في الثاني من مايو.

وطالب منظمي سباق جائزة الصين الكبرى ببطولة فورمولا 1 للسيارات تأجيل سباق شنجهاي من أبريل إلى موعد لاحق خلال موسم 2021.

وبحسب موقع «موتورسبورت»، قال مدير الشركة المسؤولة عن تنظيم السباق يي بين يانغ: «نحن نتواصل مع (مسؤولي فورمولا 1) في اجتماع عبر الهاتف تقريباً كل أسبوع، رغم إعلان جدول السباقات، أعتقد أنه من غير المؤكد بشكل كبير أن سباق فورمولا 1 سيقام خلال النصف الأول من العام في أبريل، نحن نأمل في استبدال موعد السباق بموعد في النصف الثاني من العام، ولقد تقدمنا بطلب رسمي ونحن نتمنى التأجيل للنصف الثاني».

وكان لورانس سترول مالك فريق أستون مارتن قال: «إنه تم التوصل لاتفاق لتأجيل سباق أستراليا، على أن تستضيف البحرين السباق الافتتاحي للموسم في مارس بسبب جائحة كوفيد-19».

وجدير بالذكر أنه ألغيت العديد من سباقات العام الماضي بسبب كورونا، وكان من المفترض إقامة 22 سباقاً قبل أن يتقلص العدد إلى 17 سباقاً في أوروبا والشرق الأوسط، واستضافت بعض الحلبات، ومنها البحرين، سباقين.

وأعلن مسؤولو فورمولا جدول سباقات 2021 في نوفمبر بوجود 23 سباقاً، بينما يبلغ الرقم القياسي حتى الآن في موسم واحد 22 سباقاً.