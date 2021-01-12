مصدر: جهاز حماية المنافسة لم يتسلم مستندات صفقة «كليوباترا» حتى الآن

كشف مسئول حكومي مطلع، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لم يتلق حتى يوم أمس أية مستندات أو ملفات من مجموعة «كليوباترا» بشأن صفقتها المرتقبة للاستحواذ على مجموعة «ألاميدا» الإماراتية العاملة في قطاع الرعاية الصحية.

وقال المسئول لـ«الوطن»: «لم نتلق حتى الآن أية أوراق أو طلبات من المجموعة، وسوف نقوم باتخاذ الخطوات اللازمة تجاه الصفقة بمجرد استلام الأوراق حال إرسالها من مسئوليها، رافضا الإفصاح عن السيناريوهات التي تم إعدادها من جانب الجهاز تجاه الصفقة، التي تعد الأضخم في القطاع الصحي بأفريقيا والشرق الأوسط، حسب وصف وكالة بلومبرج».

وقبل أقل من شهر أعلنت مجموعة كليوباترا، التي تمتلك وتدير مستشفيات القاهرة التخصصي، والنيل البدراوي، والشروق، والكاتب، وكوينز، ومستشفى بداية، أنها بصدد الاستحواذ على مجموعة ألاميدا الإماراتية للرعاية الصحية التي تمتلك وتدير مستشفيات السلام الدولي بـ«المعادي، والقطامية»، ودار الفؤاد بـ«6 أكتوبر، ومدينة نصر»، ومعامل يوني لاب، والمركز الألماني لإعادة التأهيل، ومجموعة عيادات طبيبي 24/7.

وبعد وقت قصير من إعلان المجموعة، أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بيانا رسميا رفض، بشكل مبدئي، صفقة الاستحواذ، نظرا لما قال إنه «مؤشرات بالتأثير سلبًا على قطاع الرعاية الصحية في مصر».

وقال الجهاز في بيانه، إن مجلس الإدارة اتخذ القرار في ضوء حرصه على منع إنشاء كيانات احتكارية في سوق المستشفيات في مصر، وما قد يتبع ذلك من الإضرار بالرعاية الصحية للمواطن المصري ورفع أسعاره

وعقب البيان قيام مجموعة «كليوباترا» بالإعلان عن إعداد وتجهيز ملف كامل إلى جهاز حماية المنافسة، يضم جميع النقاط والدراسات المطلوب تقديمها حول صفقتها للاستحواذ على مجموعة «ألاميدا» للرعاية الصحية.

وقالت المجموعة، في بيان أرسلته إلي إدارة البورصة المصرية 31 ديسمبر الماضي، إنها لم تقدم طلبا رسميا أو ملفا لجهاز حماية المنافسة، وذكرت في بيانها الخاص بصفقة الاستحواذ أن تلك الصفقة مشروطة بموافقة الجهات الرقابية، ومنها جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.