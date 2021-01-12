رؤساء افتتاحية البرلمان آخر 10 سنوات.. الوفديون يسيطرون قبل «الشوباشي»

شهدت مصر اليوم أولى جلسات مجلس النواب للفترة من 2021 إلى 2026، بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للانعقاد اليوم في الحادية عشرة ظهرًا، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة، حفاظًا على الحضور من عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ولأول مرة في تاريخ الحياة النيابية في مصر تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان سيدة، حيث بدأت الجلسة صباح اليوم برئاسة الكاتبة فريدة الشوباشي، أكبر الأعضاء سنا، يعاونها أصغر عضوين سنًا في إدارة الجلسة، النائبين فاطمة سليم، والنائب أبانوب عزت، بعد أدائهم اليمين الدستورية من على منصة المجلس.

وبدأت «الشوباشي» الجلسة الإجرائية لمجلس النواب بأداء اليمين الدستورية قائلة: «بسم الله بسم الشعب افتتح الجلسة»، ومن بعدها تلى مقرر الجلسة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بدعوة الناخبين وجولات الاقتراع والنتائج، إضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لعام 2021 بتعيينه 28 من أعضاء مجلس النواب.

افتتاحية رئيس الوفد في مجلس نواب 2016

وفي برلمان 2016 الذي جاء بعد توقف دام 3 سنوات، انطلقت أولى جلساته الإجرائية في صباح الأحد 10 يناير، برئاسة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد باعتباره أكبر الأعضاء سنا.

وبدأ «أبوشقة» الجلسة الافتتاحية بقرار الرئيس السيسي بعودة البرلمان للانعقاد، إضافة إلى قرارات اللجنة القضائية لإشرافها على الاستحقاق التشريعي، بعدها أدى النواب اليمين الدستورية، وبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس ووكيليه.

مجلس النواب في 2012 بافتتاحية وفدية

وفي 23 يناير عام 2012، افتتحت أولى جلسات مجلس النواب بعد ثورة 25 يناير برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، الدكتور محمود السقا، نائب رئيس حزب الوفد، بعد دعوة منه لجميع نواب المجلس بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر، بعدها أدى الأعضاء القسم الدستوري، وسط حضور مكثف من قبل الصحفيين والإعلاميين الذين تخطى عددهم 200 صحفي وإعلامي من الوسائل العربية والأجنبية المختلفة.