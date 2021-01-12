نواب «تنسيقية الشباب» يصلون البرلمان لأداء اليمين الدستورية (صور)

وصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب وعددهم 33 نائبا، قبل قليل، إلى مقر مجلس النواب، لأداء القسم الدستوري، حيث بدأت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب صباح اليوم، برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، أكبر الأعضاء سنا، وأدى نواب الفردي اليمين الدستورية في الجلسة.

ومن أبرز الأسماء التي حضرت إلى المجلس، النواب: محمود بدر، محمد عبدالعزيز، علاء عصام، طارق الخولي، أحمد زيدان، عماد خليل، مي جبر، رشا أبوشقرة، مارسيل سمير، أميرة صابر، مي كرم جبر.

وقال محمود بدر، لـ«الوطن»، إنّ التنسيق دائم ومستمر مع جميع النواب، مشيدا بالتنظيم خلال الجلسة الإجرائية: «أتوقع أن يكون للمجلس الجديد دور كبير وداعم لمؤسسات الدولة والرئيس السيسي».

وأعرب الناب طارق الخولي، في تصريحات لـ«الوطن»، عن فخره بوجود هذا العدد من النواب الشباب، وفي القلب منهم «شباب التنسيقية»، متمنيا أن يقدم هؤلاء الشباب تجربة متميزة لإثراء العمل البرلماني، ودعم جيل كامل من الشباب في مواجهة تحدياته والسعي لتحقيق تطلعاته.