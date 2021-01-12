أبرز مقتحمي مبنى الكونجرس.. أمريكي من أصل عربي

رفع بعض أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب شعار «أوقفوا السرقة»، في إشارة لوجود تزوير في الانتخابات الرئاسية أشبه بالسرقة لحساب المنافس الديمقراطي جو بايدن.

وتمخض عن ذلك حركة احتجاجية بنفس الاسم، وشاركت الحركة في اقتحام مبنى الكونجرس منذ أيام، ويتزعم تلك الحركة مواطن أمريكي من أصول عربية إفريقية، سبق وأن أدين بجرائم مختلفة منها سرقة ممتلكات خاصة عام 2007، وكذلك جرائم سطو على سيارة وسرقة بطاقة بنكية في 2008.

وبرز اسم علي أكبر ألكسندر قبل اقتحام الكونجرس بأسبوعين، حين كتب عبر حسابه على موقع «تويتر»، إن الحركة ليست عنيفة بعد، ثم ظل يستخدم كلمة بعد وكأنها إشارة لتهديد دائم بأن الحركة قادرة في أي لحظة أن تحول مظاهراتها إلى حركة احتجاجات عنيفة في أماكن متعددة حول البلاد.

وبحسب صحيفة ديلي بيست، فإن ألكسندر كان يهتف في مظاهرة 6 يناير «النصر أو الموت»، كما نشر فيديو في حسابه على موقع تويتر لحادثة اقتحام الكونجرس، حيث علق: «أنا لا أنكر هذا، وقال خلال الفيديو أنه يعتقد أن الناس يجب أن يكونوا مشاكسين وفوضويين، إننا نمتلك مبنى الكونجرس الأمريكي، وأنا لا أعتذر».

وادعى ألكسندر أنه حصل على تأييد ومساعدة تنظيمية من قبل 3 أعضاء في الكونجرس يؤيدون الرئيس ترامب، وهم بول جوسار وآندي بيجر ومو بروكس.

وقال ألكسندر في فيديو نُشر قبل اقتحام مبنى الكونجرس: لقد خططنا نحن الأربعة لممارسة أقصى قدر من الضغط على الكونجرس أثناء التصويت.

وتظهر تغريدات ألكسندر، وهو الذي ينتمي للطائفة للمعمدانية الجنوبية من المسيحية، تكراره استخدام الرقم 1776 كنوع من التهديد لمعارضي جهود الرئيس ترامب بإلغاء نتائج الانتخابات، ويرمز 1776 إلى الثورة الامريكية ضد الاستعمار البريطاني خلال تلك السنة، في إشارة واضحة إلى إشعال ثورة جديدة حال اعتماد خسارة ترامب للانتخابات، في تغريدة سابقة.

قال ألكسندر: إذا فعلوا ذلك، لا يمكن تخمين ماذا سأفعل أنا و500 ألف شخص آخر بهذا المبنى، وكتب أيضا: 1776 خيار متاح للأحرار.