بعد حركة تنقلات الشرطة 2021.. من هو مدير أمن الإسكندرية الجديد؟

تولى اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية مديرا لأمن الإسكندرية، بعدما اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة 2021 صباح اليوم.

جاء قرار الوزير، بتولي اللواء محمود أبو عمرة منصب مساعد وزير الداخلية مديرا لأمن الإسكندرية، خلفا للواء سامي غنيم الذي تولى منصب نائب مساعد أول وزير الداخلية لغرب الدلتا.

وكان اللواء محمود أبو عمرة يشغل منصب مدير أمن البحر الأحمر قبل ترقيته مديرا لأمن الإسكندرية، وشغل أبو عمرة عدة مناصب.

حيث عمل في بداية حياته الشرطية رئيسا لمباحث قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، ثم مفتشا في مصلحة الأمن العام، وبعدها عاد للقاهرة مرة أخرى رئيسا لمباحث قطاع غرب القاهرة، ثم شغل منصب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ثم مديرا لمباحث وزارة الداخلية.

وبعدها مدير أمن البحر الأحمر، حتى صدرت حركة تنقلات اليوم ليشغل منصب مدير أمن الإسكندرية.

حركة التنقلات

وشملت حركة التنقلات التي اعتمدها وزير الداخلية صباح اليوم كل من:

اللواء سامي غنيم نائب مساعد غرب الدلتا

اللواء غالب مصطفى مدير إدارة عامة بقطاع السياحة

اللواء سليمان شتا مديرا لأمن البحر الأحمر

اللواء محمد صلاح مدير مباحث المطار وكيلا للأمن العام

اللواء هشام البردعي للمتابعة

اللواء خالد عبدالحميد مديرا لأمن الأقصر

اللواء نبيل عبدالعظيم لشؤون الضباط

اللواء طارق مرزوق مديرا لمصلحة السجون

اللواء محمد الألفي مديرا لأمن السويس

اللواء طارق صابر للأحوال المدنية

اللواء باسم العطار حكمدار السويس

اللواء محمد عبدالتواب مديرا لمباحث الجيزة

اللواء حسام عبدالعزيز القاهرة

اللواء محمود السبيلي للأمن العام