10 معلومات عن «أبودنيا» عضو مجلس النواب: بدأ بمصنع صغير سنة 90

خطفت بعض «أسماء الشهرة» لعدد من النواب، انتباه المواطنين خلال أداء القسم الدستوري بالجلسة الإجرائية اليوم، وبينها «أبو دنيا»، وهو اسم الشهرة للنائب كمال شافي أبودنيا، عضو مجلس النواب، الذي أدى اليمين الدستورية لعضوية المجلس، في الجلسة الأولى الإجرائية لمجلس النواب المصري في دورته الجديدة، قبل قليل.

وترصد السطور التالية، أبرز معلومات عن النائب كمال أبو دنيا، كما يلي:

دائرة الخانكة

- كمال الدين شافعي عبدالحميد أبودنيا.

- حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس.

- بدأ حياته العملية عام 1986.

- رئيس مجلس إدارة شركة للصناعات الغذائية، بالخانكة في القليوبية، التي استطاعت حجز مكانة متقدمة بين منافسيها في السوق المصرية.

- صاحب شركة للاستيراد والتصدير.

- صاحب شركة لغربلة وتعبئة المحاصيل الزراعية في السودان.

- فتح مصنعا صغيرا في منطقة أبوزعبل، واستمر لمدة 3 سنوات، ومع التوسعات نقل العمل إلى منطقة الخانكة.

- أعماله مستمرة في منطقة الخانكة منذ العام 1990، واستمر في الخانكة حتى عام 2000.

- بدأ التوسع من خلال تدشين مصنع على قطعة أرض أخرى داخل الكتلة السكنية استمر فيها حتى عام 2008.

- ترشح عن حزب مستقبل وطن في انتخابات 2020، عن دائرة الخانكة، الخصوص، العبور.

وكان النائب كمال شافعي أبودنيا، تعرض لواقعة طريفة في الجلسة الإجرائية، أثناء مناداة اسم النائب لحلف اليمين الدستورية، إذ جرت المناداة عليه باسم كمال شافعي أبو دينا بدلًا من أبو دنيا.

وما زالت الجلسة الإجرائية مستمرة في حلف أعضاء مجلس النواب، اليمين الدستورية، بالجلسة التي ترأستها النائب فريدة الشوباشي، لأنها أكبر الأعضاء سنا.