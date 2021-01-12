أعمال ناجي العلي نواة القسم العربي بمتحف الكاريكاتير

قال إبراهيم عبلة، مدير مركز الفيوم للفنون (متحف محمد عبلة للكاريكاتير)، إن المركز بصدد التوسع في نطاق المتحف، حيث من المقرر إضافة قسم للكاريكاتير العربي ليضم أبرز إبداعات فن الكاريكاتير لتضاف إلى أرشيف الكاريكاتير المصري.

وأضاف «عبلة» لـ«الوطن»: حصلنا على مجموعة من الأعمال الأصلية للفنان الفلسطيني العظيم ناجي العلي، وهي أربع قطع نادرة من الأعمال الأصلية المميزة، وهي باكورة المقتنيات.

وتابع: نعمل حاليا على زيادة الأعمال المقتناة للمتحف من مختلف الفنانين العرب، لأن هذا الفن كان مؤثرا مثل الفنانين المصريين، كما نجهز لاستضافة مجموعة من الفنانين العرب في احتفالية افتتاح القسم، لافتا إلى أن موعد الافتتاح سيتم تحديده بعد عودة الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية.

ومركز الفيوم للفنون، أول متحف للكاريكاتير في الشرق الأوسط، ويقع على 3 آلاف متر، بقرية تونس، بالفيوم، ويضم نحو 750 عملا فنيا إلى الآن، والأعمال القديمة هي التاريخ الفن، ومنها أعمال لصلاح جاهين ورخا وبهجوري غيرهم من الرسامين.

وواصل: المجموعات المقتناة تؤرخ لفن الكاريكاتير المصري منذ 1927 وإلى الآن، وينقسم إلى عدة غرف إحداها تحكي عن تاريخ المتحف، وأخرى تحوي رسوم الكاريكاتير السياسية، بينما تم تخصيص غرفة لتضم رسومات «مصر عبر العصور» بدءً من القرن الماضي وحتى وقتنا الحالي.

والمتحف هو أحد معالم قرية تونس التى يحرص زوار الفيوم، من المصريين والأجانب على زيارته، ومقام بالجهود الذاتية للفنان التشكيلي محمد عبلة، ويهدف للحفاظ على هذا الفن من الاندثار، وينظم مسابقة دولية سنوية للكاركاتير وتبلغ قيمة الجوائزة المقدمة من المركز في الدورة المنتظر إطلاقها 18 ألف جنيه يقدمها عبلة.

ويستقبل المتحف زواره على مدار العام، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 10 جنيهات للمصريين و20 للأجانب أما الطلاب فيستقبلهم المتحف مجانا.