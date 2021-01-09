مؤسس متحف محمد عبلة يروي تفاصيل زيارة جمال مبارك له: محدش عرفه

أكد الفنان التشكيلي محمد عبلة، مؤسس متحف الكاريكاتير، بقرية تونس بالفيوم، على زيارة جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى متحف الكاريكاتير، قائلا أنه محب للثقافة والفنون.

وأضاف عبلة في تصريح لـ«الوطن»: «جمال مبارك زار المتحف بصحبة أسرته أمس لكني لم أكن موجودا في المتحف وقت الزيارة، فأنا أقضي في الفيوم ثلاثة أيام فقط»، مشيرا إلى أن جمال مبارك معروف عنه اهتمامه بالثقافة والفنون، إضافة إلى أن ابنته فريدة فنانة، كان يعرفها أيام كانت في المدرسة.

وأكد على أن المتحف مفتوح لاستقبال زوار مصريين وأجانب طوال العام، ويرحب بكل الزوار ويحرص على زيارة المكان السياح من كل أنحاء العالم، خلال زيارتهم للفيوم، خاصة أن قرية تونس المقام عليها المتحف تتميز بطبيعة خلابة، وأجواء ساحرة كما أن الباحثين من أمريكا والمانيا يزورون المتحف لعمل رسائل الماجستير والدكتوراه من خلال المتحف.

وتابع: «وقت الزيارة لم يتعرف عليهم العمال، لأن المتحف يشدد على ضرورة التزام الزوار بارتداء الكمامة، والالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورنا، وجمال كان يرتدي الماسك وكاب رمادي، لكن العاملين بالمتحف عرفوا بالأمر بعد انتهاء الزيارة».

وجدد «عبلة» مناشدته لوزارة الثقافة ووزارة السياحة ومحافظة الفيوم للاهتمام بدعم المتحف، قائلا إن المتحف قيمة فنية وثقافية كبيرة وهو أول متحف للكاريكاتير في الشرق الأوسط، «لدينا أرشيف كامل للكاريكاتير وهو المقام بالجهود الذاتية منذ 2006، على مساحة نحو 3 آلاف متر، موضحا الدخول لطلال المدارس مجانا و10 جنيهات للمصريين و20 جنيها للأجانب، والمؤسف أن لم يتم عمل رسائل علمية عن المتحف إلا مرتين في مصر واحدة في كلية الإعلام والثانية في الجامعة الأمريكية».

واختتم حديثه: «كما نتمنى توفير مصور للمتحف لتصوير الرسومات النادرة التي يضمها المتحف، ووضعها على أسطوانات ومنحها للزوار ونشرها على مختلف وسائل التواصل لتعريف المواطنين بامكان باعتباره أحد معالم الجذب السياحي».