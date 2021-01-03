«تعليم الغربية» تحصد 6 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقة الكاريكاتير

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم، عن فوز مستحق في مسابقة الكاريكاتير أونلاين والتي أجريت على مستوى الجمهورية في سبتمبر الماضي، حيث حصدت الـ6 مراكز أولى بنوعيات التعليم المختلفة في هذه المسابقة.

كما يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وجاءت نتيجة مسابقة المستوى الجمهوري ترتيبه في المقدمه المركز الأول الجمهوري، وفاز به الطالب فارس صابر محب شاهين، مدرسة المحلة الميكانيكية العسكرية، إدارة شرق المحلة المركز الثاني الجمهوري، وفازت به الطالبة سنا فتحي السيد قنصوة، مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، إدارة شرق المحلة المركز الثاني الجمهوري، وفاز به الطالب محمد محمود علي عبدالهادي، مدرسة الشهيد أمجد علي رشوان، إدارة غرب المحلة المركز الرابع الجمهوري، وفازت به الطالبة هبة الله عادل فؤاد، مدرسة الأمل الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع، إدارة غرب المحلة المركز الرابع الجمهوري، وفازت به الطالبة جنى محمد توفيق فودة، مدرسة عبدالمنعم رياض الإعدادية بنات، إدارة غرب المحلة المركز الخامس الجمهوري، وفاز به الطالب محمد فريد حلمي صيام، مدرسة الشهيد أحمد عمارة الثانوية بنهطاي، إدارة زفتى كما قدم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، التهنئة لجميع الطلاب الفائزين على المستوى الجمهوري في المسابقة.

كما قدم التهنئة للدكتور السيد العراقي، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، ومديري الإدارات التعليمية الفائزة، وأمير عبدالجواد خضر، موجة عام الصحافة بالمديرية، متمنيا دوام التوفيق والنجاح لأبناء الغربية في جميع المسابقات.