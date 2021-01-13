الزراعة تضع خطة للتوسع في زراعة اللوز والمورينجا والمانجو في سيناء

قال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم وضع مخطط للتوسع في زراعة شتلات المورينجا والموز من خلال توزيع شتلات بالمجان على صغار المزارعين من أهالى محافظة شمال سيناء، خلال الأشهر المقبلة لزراعتها بالأراضي المستديمة بالمجان دعماً لمزارعي شمال سيناء.

أضاف رئيس مركز بحوث الصحراء، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتقديم المركز من خلال المحطات البحثية الدعم للمزارعين سوء إرشاديا أو فنياً أوعينياً من خلال خبراء مركز بحوث الصحراء والمتخصصين في مجال الزراعات الصحراوية.

وأنشئ مركز بحوث الصحراء في الخمسينات من القرن الماضي على استكشاف موارد سيناء وتنوعها البيئي من خلال خمس محطات بحثية في سيناء وهي محطات جنوب شرق القنطرة والشيخ زويد وبالوظة والمغارة ومحطة بحوث رأس سدر، إلى جانب بنك الجينات للصحاري المصرية في منطقة الشيخ زويد.

ويمتلك مركز بحوث الصحراء دراسات تطبيقية كاملة أجراها العلماء والباحثين عبر سنوات من العمل الميداني بهدف تطوير شمال وجنوب ووسط سيناء، كما ساهم المركز طوال عقود من خلال داراسات تطبيقية عديدة في تنمية مناطق مختلفة في سيناء بزراعة اشجار الزيتون وإدخال أصناف من الفواكه والخضروات وزيادة الرقعة الزراعية بها والحفاظ على التنوع البيولوجي فيها.

ويعمل مركز بحوث الصحراء على إكثار أصناف من النباتات العطرية والطبية والعطرية والتوسع في زراعتها لدعم صناعة الأدوية والعطور، ويتوسع المركز في زراعة الزيتون بمحطاته وعدة مناطق آخرى في ظل ظروف الملوحة الشديدة للتربة ونجاح زراعة نخيل البرحي والمجدول والرمان بعدد من المحطات البحثية.

وتنفذ وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء برنامجاً لإدخال أصناف من الفواكه ومن بينها المانجو في المحافظة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.