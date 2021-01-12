جيل التسعينات يصل البرلمان.. مجلس النواب 2021 بحضور كبير للشباب

وجوه شابة جديدة ظهرت اليوم في أولى جلسات مجلس النواب للفترة من 2021 إلى 2026، بينهم النائبين فاطمة سليم، والنائب أبانوب عزت، أصغر عضوين سنًا، المشاركين مع الكاتبة فريدة الشوباشي في إدارة الجلسة الافتتاحية تحت رئاستها، للمرة الأولى في تاريخ الحياة النيابية بمصر أن تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان سيدة.

النائبة فاطمة سليم، 25 عامًا.. أصغر الأعضاء سنًا

وأدت النائبة فاطمة أحمد محسن سليم، القسم الدستورية عن «القائمة الوطنية من أجل مصر»، وهي من مواليد محافظة المنيا، وولدت في بني سويف، وتبلغ من العمر 25 عامًا، لتكون بذلك أصغر نائبة في البرلمان.

نشأت النائبة فاطمة سليم في بيئة سياسية، فهي ابنة أحمد محسن، رجل الأعمال، وعضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن في دائرة محافظة بني سويف، كما أنّها ممثلة لحزب الإصلاح والتنمية داخل البرلمان، فضلا عن أنّها كانت بالقائمة الوطنية عن محافظة المنيا.

تخرجت «سليم» في جامعة أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة «MSA»، وعملت مذيعة أخبار في قناة «الحدث»، واستمرت بالعمل في قطاع الإعلام إلى أن أصبحت نائبة بالبرلمان.

النائب أبانوب عزت.. يحلم بتوصيل صوت جيله في البرلمان

وعن حزب مستقبل وطن، النائب أبانوب عزت، البالغ من العمر 26 عامًا، وممثل دائرة الساحل، والحاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال بتقدير عام جيد جدا، وتخرج في مدرسة «الفرير» الفرنسية، ويعمل عضو مجلس إدارة في إحدى شركات الاستيراد والتصدير.

ونشر «عزت» قطع فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» معلنًا فيه أسباب ترشحه لبرلمان 2021، وهي فرصة الشباب في تحمل المهام الشبابية السنوات المقبلة، ورغبة منه في توصيل أصوات الشباب الراغبين في مساعدة بلدهم، مشيرًا إلى أنّ أهم القضايا التي سيعيرها اهتمامه هي التعليم والصحة والبطالة.

وافتتح الفصل التشريعي الثاني، مجلس النواب المصري، في جلسته الإجرائية بحضور 593 نائبا من إجمالي 596، حيث توفى 3 نواب بعد فوزهم بالانتخابات البرلمانية.