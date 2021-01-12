مصرع أمين شرطة وإصابة زميله في تصادم أثناء مأمورية عمل بالدقهلية

لقى أمين شرطة سري بمديرية أمن الدقهلية مصرعه، وأصيب زميله، في حادث تصادم بين سيارة أجرة "ميكروباص" ودراجة نارية "موتوسيكل"، على طريق «الستاموني - بلقاس»، بدائرة مركز بلقاس، اليوم الثلاثاء.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائيه، بورود بلاغ إلى مركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصاب، على طريق «الستاموني - بلقاس»، أمام قرية « الكردود»، دائرة المركز.

بانتقال ضباط المباحث، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع «محمد عبد الحميد أحمد علام»، 39 سنة، أمين شرطة سري من قوة مركز الستاموني، ومقيم بقرية «حفير شهاب الدين»، دائرة مركز الستاموني، وإصابة مرافقه «عطية الشحات السيد»، 36 سنة، رقيب شرطة من قوة المركز، ومقيم بنفس القرية، بكسور متفرقة بالجسم، وتم نقل جثمان المتوفي والمصاب إلى مستشفى بلقاس المركزي.

وبالفحص تبين أن أطراف الحادث دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة المتوفي، وذلك على الطريق باتجاة بلقاس، والسيارة رقم «د ع ج 6413" أجرة ميكروباص، قيادة «وليد علي عبد اللاه عبد العال»، 36 سنة، مقيم بقرية «المركزية»، دائرة مركز الستاموني، وأن سبب الحادث التخطي الخاطئ لقائد السيارة مما أدى إلى اصطدامه بالدراجة النارية بالمواجهة.

وبسؤال المصاب وشقيق المتوفي «صابر عبد الحميد أحمد»، 36 سنة، عامل، في محضر الشرطة، أيد مضمون الفحص، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ووفاة شقيقه، وبسؤال قائد السيارة، أيد مضمون الفحص.

وتوصلت تحريات المباحث إلي أن المصاب والمتوفي كانا بمأمورية من جهة عملهما، لإنهاء بعض الأعمال من نيابة بلقاس، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 501 لسنة 2021 جنح مركز بلقاس، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.