الإسكان تسلم المرحلة الثانية من محطة صرف أكتوبر الغربية في فبراير

كشف اللواء سيد العشري، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، عن تسليم المرحلة الثانية محطة صرف صحي أكتوبر الغربية بطاقة 52 ألف متر مكعب، الشهر المقبل، موضحا أنه بافتتاح المرحلة الثانية تصبح الطاقة الإجمالية للمحطة نحو 102 ألف متر مكعب يوميا.

وفيما يتعلق بمحطة معالجة الجبل الأصفر، قال: إن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي قرر مد التعاقد لشركة التعمير والإسكان لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الجبل الأصفر لمدة 9 أشهر مقبلة، لحين الانتهاء من إعداد العقد المقرر أن يستمر لمدة 5 سنوات مقبلة.

وأضاف أن محطة الجبل الأصفر، تعد أكبر محطة معالجة في العالم، وتعمل بكفاءة عالية رغم مرور نحو 22 عاما على إنشائها.