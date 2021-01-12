رئيس مجلس النواب في أول كلمة له: السيسي وحد كل القوى الوطنية

أعرب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن شكره لزملائه الذين انتخبوه، مشددا على أنه لا فرق بين من وافق ومن اعتراض، فهذه هي الديمقراطية، معربا عن شكره أيضا لمن تولوا إدارة الجلسة الإجرائية، وأعرب أيضا عن شكره للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي السابق، والنواب الذين بذلوا معه كل الجهد في ظروف غاية في الصعوبة، واجتازها الوطن بجهد زعيم مخلص وابن بار من أبناء مصر، هو الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تشهد له أفعاله على أرض الواقع بما أنجزه، ومتابعته لأعمال الحكومة والمشروعات العملاقة التي تنشر الخير، ووحد كل القوى الوطنية تحت شعار «يد تحمل السلاح لتقضي على الإرهاب، ويد تبني رغم الوباء الذي انتشر في العالم كله».

تحية لشهداء الجيش والشرطة والقضاء

وأضاف «جبالي» في كلمة له، عقب انتخابه رئيسا للبرلمان، في الجلسة الإجرائية التي ترأستها فريدة الشوباشي، اليوم الثلاثاء: «خالص الإعزاز والتقدير لرجال القوات المسلحة، والشرطة، والقضاء، والمواطنين المخلصين، الذين استشهدوا بعد أن واجهوا بشجاعة خسة الإرهاب المجرم، وأيضا لا ننسى شهداء الواجب من الأطباء وهيئة التمريض، والعاملين معهم في مواجهة الوباء اللعين، ولا ننسى من فقدانهم في الوباء، ونحيي جيش مصر الأبيض».

تحية لروح المستشار لاشين إبراهيم

وتابع رئيس مجلس النواب: «باسمكم جميعا، أتقدم بخالص الشكر لأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات ونوجه التحية لروح الشهيد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، ونوجه الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، ومعاونيهم الذين بذلوا كل الجهد لإتمام الانتخابات، رغم ظروف الوباء، بمشاركة أبناء الوطن المخلصين، حتى خرجت الانتخابات معبرة عن الشعب، بنزاهة وشفافية وإثراء للديمقراطية، وإيذانا لنواب الشعب لتحقيق آمال المواطنين في التنمية وتحقيق وتلبية مطالبهم في تحسين سبل معيشتهم».