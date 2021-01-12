أبرزهم حنفي جبالي.. 4 نواب يتنافسون على رئاسة المجلس

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، ورئيس الجلسة الافتتاحية للمجلس، باعتبارها أكبر الأعضاء سنًا، أنه تقدم للترشح على منصب رئيس مجلس النواب، كل من المستشار الدكتور حنفي الجبالي، ومحمد صلاح أبو هميلة وأحمد عبدالحكيم يوسف فراج، ومحمد مدينة.

وأضافت «الشوباشي»، خلال الجلسة، أن المادة 92 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن يختار رئيس المجلس في الجلسة التشريعية، بتشكيل لجنه خاصة من ثلاثة إلى سبع أعضاء على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة، وذلك للإشراف على عملية الانتخاب، وجمع الأصوات وفرزها وإعداد تقرير بالنتيجة، ويعلن رئيس المجلس في الجلسة التشريعية نتيجة هذه الانتخاب.

وتابعت: عملا بحكم هذه المادة اقترح على حضراتكم تشكيل لجنة خاصة برئاسة إيهاب عاطف راغب اسكندر، وعضوية الأعضاء «السيد العضو حسن عمر محمد حسنين مستقبل وطن، السيد العضو هشام هلال عبد المنعم ، مصر الحديثة، السيد العضو هشام حسين محمد حسن، مستقل، السيد العضو مصطفى بدران مصطفى، حماه الوطن، السيد العضو محمد أحمد مصطفى، الشعب الجمهوري، السيد العضو محمد رمضان عبد المحسن، مستقل، للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الاصوات وفرزها وإعداد تقرير بالنتيجة يُعرض على المجلس»، ولاقى ذلك موافقة النواب».