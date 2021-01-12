نائب «مستقل» يشكر المجلس السابق: ساعد على تثبيت أركان الدولة

قدم المهندس طارق شكري، النائب المستقل عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، التحية لأعضاء مجلس النواب المنقضية مدتهم، ولرئيس المجلس والوكيلين.

وقال شكري، إن المجلس السابق ساعد بشكل كبير على تثبيت أركان الدولة واستقرارها وهيبتها على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية.

ووجه نائب مصر الجديدة ومدينة نصر، شكر خاص لنواب الدائرة السابقين على ما بذلوه من مجهود في عدد من الملفات الخدمية والسياسية.

جاء ذلك خلال مشاركة شكري في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب الذي دعا إليه رئيس الجمهورية للانعقاد صباح اليوم.

وقال المهندس طارق شكري، عقب إدائه اليمين الدستورية إنه اليوم تكتمل أركان العضوية النيابية للنواب الجدد ويبدؤون ممارسة مهامهم بعد استكمال أركان المجلس بعد انتخاب رئيس البرلمان ووكيليه.

وأضاف شكري، أن المجلس القادم تقع على عاتقه مسؤولية تشريعية كبيرة لاستصدار قوانين تساعد على التحسن والتعافي الاقتصادي وأيضا التقدم والتطوير في المجالات المختلفة والرقمنة والمحافظة على الملكيات والتسجيل.

شكري: السيسي نقل مصر من الفوضى للاستقرار

وسجل المهندس طارق شكري، رغبته الأولى في مجلس النواب للانضمام للجنة الإسكان، حيث عبر عن تطلعه لاقتراح مشروعات قوانين تنظم القطاع العقاري، مثل قوانين الصيانة العقارية وقانون المطور العقاري.

وأشار شكري، إلى عزمه المشاركة في قوانين تسهيل وحماية وضمانات الاستثمار على نطاق واسع لأن مصر تسير على الطريق الصحيح بشهادة المؤسسات الدولية لتتبوأ مكانها كسادس أكبر اقتصاد في العالم وجاذب للاستثمار بحلول عام 2030، وأن دور المجلس هو إرساء القواعد والقوانين التي تساعد وتساهم في التطوير الداخلي والتحسين لاستكمال هذه المسيرة.

واختتم المهندس طارق شكري تصريحه، بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه لمصر، حيث انتقلت مصر من مرحلة الفوضى قبل سبعة سنوات إلى مرحلة الاستقرار واستكمال المؤسسات والبناء الاقتصادي السليم الذي نشعر به ونلمسه في كافة مناحي الحياة والاقتصاد.