عاجل.. المستشار حنفي الجبالي يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب

أعلن المستشار الدكتور حنفي محمد جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، ترشحه على منصب رئيس مجلس النواب.

وقال جبالي، «نواب شعب مصر العظيم، يشرفني أن اتقدم برغبتي كرئيس لمجلس النواب الموقر، بعد أن وفقت بالفوز بعضوية المجلس بصفتي مستقلا، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، أنا حاصل على درجة الدكتواره في القانون الدستوري، بدأت عملي في القضاء وكيلا للنائب العام ثم انتقلت إلى مجلس الدولة حتى درجة مستشار مساعد».

وأضاف: «عينت في المحكمة الدستورية العليا وتدرجت بها حتى توليت رئاسة هيئة المفوضين وبعدها تم تعييني نائبًا لرئيس المحكمة وأخيرا توليت رئاستها قبل اكتمال مسيرتي في السلك القضائي، وخلال عضويتي بالمحكمة الدستورية العليا، حيث توليت رئاسة المجلس الفني ثم تم انتخابي أمينًا عامًا لاتحاد المجالس والمحكام الدستورية العربية».

وواصل : «شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية داخل مصر وخارجها سواء على المستوى العربي أو الافريقي أو الأوروبي، قدمت في هذه المؤتمرات أوراق وأبحاث عمل باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية في مجال القضاء الدستوري وبصفة خاصة ما يتعلق بالحقوق والحريات، يشرفني قبل كل ذلك وبعده انتمائي إلى أسره بسيطة من ريف صعيد مصر العظيم، أشكر حضراتكم على سعه الصدر وحسن الاستماع»