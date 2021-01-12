علي حميدة يرد على وصف مفيد فوزي له بـ«راعي الغنم»: مهنة أشرف الخلق

حقق الفنان على حميدة نجاحا منقطع النظير خلال نهاية الثمانينات من القرن الماضي وبداية التسعينات، وتصدرت أغنية «لولاكي» قوائم المبيعات المصرية والعربية لمدة عامين بدون منافسة، وعلى أثرها أصبح اسم «علي حميدة» الأفضل على كافة الأصعدة الفنية.

ولكن هذه الشهرة لم يحبذها عدد كبير من كبار الفن والإعلام في مصر، وأبرزهم كان الإعلامي مفيد فوزي، الذي كان يقدم برنامج «حديث المدينة» ووصفه في ذلك الوقت بالمطرب «راعي الغنم» نظرا لكون قبيلته فى محافظة مرسى مطروح كانت ترعى الغنم.

«حميدة» لم يغضب من وصف «فوزي» له، ولكنه خرج ورد على مفيد فوزي في برنامج «حوار صريح جدا»، قال له «مهنة راعي الغنم ليست مشينة لكي أتضايق منها، بل هي مهنة أشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام».

وكشف حميدة لـ«الوطن» أن رده على مفيد فوزي أزعجه كثيرا، مما قام الأخير بشكواه لوزير الإعلام فى ذلك الوقت، صفوت الشريف، فما كان من الشريف إلا أن رفض الشكوى نظرا لأن مفيد فوزي كان هو الذي بدأ الحديث والإساءة.

وكان حميدة قد أجرى مداخلة هاتفية أمس مع الإعلامي سيد علي، قدم فيها شكرا خاصا للدولة المصرية ولوزارة الصحة ونقابة المهن الموسيقية، قائلا «مصر بخير، عندي حصوة في المرارة وإمساك مزمن وده عامل دربكة في المعدة والكبد، وهعمل عملية المرارة، وعملت كشف كامل على الجسم للاستعداد للعملية، وأنا حابب أوجه رسالة لكل الناس اللي اتصلوا بيا أشكرهم على اهتمامهم بيا واهتمام من جميع الدول العربية ربنا ما يحرمني منهم أبدا، الناس والله بتتصل عليا 24 ساعة عشان يطمنوا على صحتي وأنا بطمنهم وربنا يخليهم ليا يارب».

وكلف نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، المايسترو حمادة أبو اليزيد، وكيل أول النقابة، بالتواصل مع الفنان علي حميدة، وأسرته، لحين استقرار حالته وخروجه من المستشفى.