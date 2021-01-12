بعد قرار «الصحة» بشأن علي حميدة.. إزاي تتعالج على نفقة الدولة؟

خلال الساعات القليلة الماضية، تصدر الفنان علي حميدة مؤشرات البحث على «جوجل» بعد إعلانه عدم قدرته على العلاج، لتصدر وزارة الصحة المصرية، توجيها عاجلا بعلاج المطرب على نفقة الدولة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

ووفقا لبيان وزارة الصحة، فإنه تم نقل حميدة إلى مستشفى معهد ناصر بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، وسيتم مناظرة حالته من قبل فريق طبي مكون من استشاريين من مختلف التخصصات لبدء علاجه اللازم.

وكثيرون مثل الفنان علي حميدة لا يقدرون على تحمل نفقات علاجهم، لذا يبحثون عن العلاج على نفقة الدولة، لذا نعرض في السطور التالية، الفئات المستحقة للعلاج والشروط وخطوات الحصول وفقا لما نشره موقع المجلس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة.

ما يجب عليك فعله لاستحقاق العلاج على نفقة الدولة

في البداية عليك التوجه إلى أقرب مستشفى تقديم خدمة علاج المواطنين على نفقة الدولة بمحافظتك التابع لها.

بعدها سيتم توقيع الكشف الطبي على المريض وتحرير تقرير لجنة ثلاثية وتقرير طبي للمريض.

ثم سيتم إرسال أوراق المريض والتي تشمل (صورة بطاقة رقم قومي + تقرير لجنة ثلاثية + تقرير طبي + أبحاث حديثة) إلى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى.

ويقوم المختص بتسجيل البيانات المقدمة بالنموذج من خلال تطبيقات المشروع وملء نموذج إلكتروني عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة.

يتم معالجة الطلب إلكترونياً ثم عرضه على اللجان الطبية المتخصصة إلكترونيا ويتم اتخاذ القرار وإصداره.

وبعد ذلك سيتم إخطار المواطن برسالة قصيرة على الهاتف، ليقوم المريض بالتوجه للمستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.

الفئات المستحقة لقرار العلاج على نفقة الدولة

من يحمل الجنسية المصرية.

المواطنون الذين لا يقعون تحت مظلة التأمين الصحي «خارج منظومة التأمين».

من لا يمتلك القدرة على تحمل تكاليف العلاج من المواطنين.

المستندات والأوراق المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة

على المواطن إحضار صورة بطاقة الرقم القومي.

تقديم أصل تقرير لجنة ثلاثية معتمد ومختوم من أحد مستشفيات التي تدعم خدمة العلاج على نفقة الدولة.

تقديم تقرير طبي بالحالة.

إرفاق الأبحاث والتقارير الحديثة للحالة المستفيدة.