بعد دخوله المستشفى.. علي حميدة: ربنا ما يحرمني من حب الناس

قال الفنان علي حميدة، إنه يحمد الله على تلقيه العلاج بمعهد ناصر الذي يعد من أحد أعظم المستشفيات في مصر وقامت الدكتور هالة زايد وزير الصحة بعمل اللازم تجاه حالته الصحية وكذلك توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجه وهو سعيد جدا بتلقيه العلاج بعد الإستغاثة التي قام بها.

وأضاف الفنان خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية الحدث اليوم اليوم الإثنين ويقدمه الإعلامي سيد علي: "مصر بخير، عندي حصوة في المرارة وإمساك مزمن وده عامل دربكة في المعدة والكبد وهعمل علية في المرارة وعملت كشف على الجسم كاملا للاستعداد لعمل العملية، وأنا حابب أوجه رسالة لكل الناس اللي اتصلوا بيا أشكرهم على اهتمام بيا واهتمام من جميع الدول العربية ربنا ما يحرمني منهم أبدا، الناس والله بتتصل عليا 24 ساعة عشان يطمنوا على صحتي وأنا بطنهم وربنا يخليهم ليا يارب".

ومن جانبها حاولت نقابة الموسيقيين توفير مستشفى لعلاج حميدة الذي نشر استغاثة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من أجل طلب العلاج بعد ألم شديد شعر به في معدته مما أدى إلى طلبه الاستغاثة وبعدها بساعات على الفور تحركت الجهات الرسمية من أجل نقله إلى مستشفى ناصر العسكري لتلقيه العلاج اللازم لحالته.

يشار إلى أن الفنان في ظهر في الثمانينيات وبداية عقد التسعينيات من القرن الماضي وإشتهرت له أغنية لولاكي التي حققت أرقاما قياسية في التزيع من خلال شرائط الكاسيت في المحلات.