عاجل.. بدء انتخابات وكيلي مجلس النواب

بدأت انتخابات اختيار وكيلي مجلس النواب وذلك خلال الجلسة الاجرائية المنعقدة الان واعلن سليمان وهدان وكيل المجلس السابق ترشيح نفسه كما اعلن المستشار احمد سعد الدين الأمين العام السابق وعضو المجلس الحالي ايضا ترشيح نفسه.

7 مرشحين ابرزهم سعد الدين و وهدان وابو العينين

واعلن النائب محمد ابو العينين ايضا ترشيح نفسه لمنصب الوكيل ويحصل النائبين الاعلى حصولا على الاصوات على مقعدي الوكيلين.

كما اعلنت فريده الشوباشي عقب نزولها من المنصة بعد ادارة الجلسة الاجرائية عت ترشيح واعلنت ايضا الدكتوره حنان عوض ترشيح نفسها لوكالة المجلس.

وترشح ايضا لمنصب الوكيل النائب محمد عبد العزيز عضو تنسيقية شباب الاحزاب و عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، وترشحت ايضا سحر بشير معتوق، ايضا والنائب محمد الجبلاوي نائب قنا واستعرض المرشحين الثلاثة لمنصب الوكيل سيرته الذاتيه وخبراته البرلمانية وتجري الان عملية التصويت.