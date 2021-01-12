8 معلومات عن الشاب العربي المطرود من تويتر بعد اقتحام الكونجرس

علي ألكسندر الواصف نفسه بعربي مسيحي واحد ممن طردهم تويتر منذ يومين، بسبب اقتحامهم لمبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي، وتهديدهم المتواصل للجوء إلى العنف، واحد من المناصرين للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، وقائد حملة أوقفوا السرقة المقصود بها سرقة الانتخابات الأمريكية.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن علي ألكسندر:

1- يبلغ من العمر 36 عاما.

2- حملته شاركت باقتحام الكابيتول، لذلك تم حظر نشاطه في حسابات له بمنصات إلكترونية مختلفة، منها تويتر وإنستجرام وباي بال، لانتهاكه سياسة الاستخدام التي تتطلبها هذه المواقع.

3- مدان سابقا بجرائم مختلفة، منها قيامه في 2007 بسرقة ممتلكات خاصة، والسطو بعد عام على سيارة، وسرقة بطاقة ائتمان مصرفية قبل أسبوعين من اقتحام الكابيتول.

4- كان علي ألكسندر ينشط في تويتر بشكل خاص، ويقول إن «أوقفوا السرقة» ليست عنيفة بعد، وظل يستخدم كلمة بعد كتهديد دائم بأن المجموعة قادرة أن تحول مظاهراتها إلى احتجاج عنيف.

5- كثيرا ما استخدم في تغريداته الرقم 1776 المشير إلى الثورة الأمريكية ضد الاستعمار البريطاني، كنوع من التهديد لمعارضي جهود ترمب لإلغاء نتائج الانتخابات.

6- اشتهر العام الماضي بتغريدة كتبها في تويتر عن نائبة بايدن المنتخبة، كامالا هاريس، زعم فيها أنها ليست من الأمريكيين السود.

7- قام ترامب بإعادة تغريدته.

8- شارك في 2019 بقمة عن وسائل التواصل الاجتماعي نظمها البيت الأبيض مع عدد من قيادات العالم الرقمي حيث اجتمع شخصيا إلى الرئيس ترامب والتقط معه مجموعة من الصور.