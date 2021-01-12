عماد خليل: لمست تنوعا ثقافيا وسياسيا في النواب خلال الجلسة الإجرائية

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، إن اليوم مضيء في تاريخ الوطن، حيث تواجد عدد كبير من السيدات والشباب، في كل الأعمار، وسط تنوعا فكريا وثقافيا من النواب المعينين أو المنتخبين على الفردي أو على القوائم، حيث يوجد تمثيل بشكل جيد للمجتمع المصري على المستوى الفكري والديموجرافي، ما سينعكس في دور رقابي قوي يصب في صالح مصر والمواطن المصري.

وأضاف خليل، «أتوقع أن يكون البرلمان الحالي إضافة قوية ليساعد في خطط التنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي تطوير التعليم والرعاية الصحية ودعم مشاريع الرقمنة والتحول الرقمي للتجهيز للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة».

وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه اليوم قبل الذهاب إلى البرلمان كان هناك لقاء في مقر تنسيقية شباب الأحزاب وتحركوا معهم إلى مجلس النواب اليوم، مضيفا، «كانت هناك مجموعة من الشباب الواعي، من أحزاب التجمع ومستقبل وطن، ولجان مختلفة تشبه لجان البرلمان، كما يوجد مركز دراسات للدراسات البرلمانية، يساعد النواب للتعرف على أحدث الأخبار الخاصة بالبرلمانات حول العالم وتوفير أبحاث متجددة حول مستجدات الأمور».

وتابع: «سيتم الإعلان عن الوكيلين مساء اليوم ثم يتم رفع الجلسة لعقد الجلسات غدا وبعد الغد لتنفيذ اللجان الجديد» موضحا أنه سيترشح إلى لجان لم يتم الاستقرار عليها، وتوجد حرية في اختيار اللجان ولا تجبر (التنسيقية) أي شخص على دخول لجنة بعينها من أجل إثراء الحياة البرلمانية».

وشهد اليوم الجلسة الافتتاحية الخاصة بالبرلمان المصري 2021، التي تم انتخاب فيها المستشار حنفي الجبالي، رئيسا للمجلس بأغلبية ساحقة، وسيتم اختيار وكيلي المجلس وبعدها يتم رفع الجلسة الإجرائية.