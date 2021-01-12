النائب أحمد السجيني: البرلمان الجديد سيكون مفاجأة للشعب المصري

قال النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، إن الجلسة الافتتاحية الحالية في البرلمان الحالي 2021، مختلفة عن الجلسة الافتتاحية في برلمان 2015، الذي جاء بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ولم توجد أغلبية في البرلمان السابق، وأعلى كتلة كانت تضم 62 نائبا، واليوم الدولة مستقرة من الناحية الأمنية والسياسية، وهناك رؤية ومشروعات تأخذ الدولة فيها خطوات جيدة، وهناك تحديات تم حلها مع وجود جائحة كورونا المستجد كوفيد 19، التي تسيطر على الأوضاع في الوقت الحالي.

مشاهدة حياة برلمانية مختلفة

وأضاف السجيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، «سعيد بالمشهد الحالي وارتفاع عدد السيدات في البرلمان الحالي وهناك تطور في نوعيات السيدات والشباب الذي يشارك وستكون مفاجأة للشعب المصري ويوجد خريجات من جامعة هارفارد وأتخيل خلال 6 شهور على الأغلب سيتم مشاهدة حياة برلمانية مختلفة تماما».

انتخابات لاختيار رئيس مجلس النواب

وقال النائب البرلماني مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، إن الجلسة الأولى اليوم للفصل التشريعي الجديد شهدت حلف النواب من السادة النواب المنتخبين والمعيين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بجهود واضح من الأمانة العامة للمجلس والنواب حيث يتم قياس درجات الحرارة وتطبيق التباعد الاجتماعي مع ارتداء الكمامات وبدأ القسم من نواب القائمة ثم نواب الفردي وتقدم 4 أعضاء إلى كرسي رئيس مجلس النواب ويتم الانتخاب حاليا لمنصب رئيس البرلمان الجديد وكذلك منصبي وكيلي مجلس النواب الجديد وعقب الانتهاء من انتخابات هذا المنصب سيتم تشكل لجان المجلس مع إعلان الأسماء الخاصة بكل لجنة وفتح باب التغيير من لجان إلى أخر ثم انتخاب رؤساء اللجان وأمناء السر يوم الخميس المقبل استعداد لبدء الجلسات العادية.