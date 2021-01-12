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المصرية اللبنانية تطرح طبعة من «مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي»

كتب:

إلهام زيدان
10:48 م | الثلاثاء 12 يناير 2021
غلاف الكتاب

غلاف الكتاب

أعلنت الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة، إصدار طبعة محررة ومدققة، وبترجمةٍ كاملة أمينة، من كتاب «مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي»، للمؤرخ والمفكر الهندي  السيد أمير علي (1849_1928)، والذي تطرحه ضمن سلسلة «الكلاسيكيات» لتقديم الصورة الصحيحة للعرب والمسلمين عبر منتجٍ فكري استثنائي تدعمه الوثائق والمعلومات والحقائق، ولا يصدر عن هوى أو يؤسس نفسه دون هويّة.

الكتاب الضخم والشاسع، صدرت طبعته الأولى بالإنجليزية في العام 1899، ليصبح من يومها مرجعاً للقراء والباحثين والمستشرقين الغربيين على حد سواء، وتجيء طبعة الدار المصرية اللبنانية لتقدمه بما يليق به لقارئ العربية، بجهد ترجمي وتحريري ضخم، اضطلع به فريق من كبار المثقفين والأكاديميين.

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