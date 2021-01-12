المصرية اللبنانية تطرح طبعة من «مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي»
كتب:
إلهام زيدان
10:48 م | الثلاثاء 12 يناير 2021
غلاف الكتاب
أعلنت الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة، إصدار طبعة محررة ومدققة، وبترجمةٍ كاملة أمينة، من كتاب «مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي»، للمؤرخ والمفكر الهندي السيد أمير علي (1849_1928)، والذي تطرحه ضمن سلسلة «الكلاسيكيات» لتقديم الصورة الصحيحة للعرب والمسلمين عبر منتجٍ فكري استثنائي تدعمه الوثائق والمعلومات والحقائق، ولا يصدر عن هوى أو يؤسس نفسه دون هويّة.
الكتاب الضخم والشاسع، صدرت طبعته الأولى بالإنجليزية في العام 1899، ليصبح من يومها مرجعاً للقراء والباحثين والمستشرقين الغربيين على حد سواء، وتجيء طبعة الدار المصرية اللبنانية لتقدمه بما يليق به لقارئ العربية، بجهد ترجمي وتحريري ضخم، اضطلع به فريق من كبار المثقفين والأكاديميين.