بن راشد يحث الإماراتيين على تلقي تطعيم كورونا: حماية للصحة والاقتصاد

حث رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الثلاثاء، الإماراتيين على تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه السبيل لحماية الصحة والاقتصاد والمكتسبات ولتسريع تعافي البلاد من آثار كوفيد 19.

وقال محمد بن راشد، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: قطعت الإمارات شوطاً مهماً في السيطرة على الوباء الذي تسبب به فيروس كورونا. واليوم نحن الثاني عالميا في سباق التطعيم، حسب قوله.

وأضاف حاكم دبي قائلا: جهود مقدرة ومشكورة لجميع فرق العمل. ورسالتي للجميع أن يسارع للتطعيم لأنه حماية للصحة.. وحماية للاقتصاد.. وحماية لمكتسباتنا.. وتسريع لتعافي بلادنا الكامل باذن الله، بحسب ما نقلت سي إن إن.

من جانبها، أعلنت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في وازرة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، هند مانع سعيد العتيبة، عن توصل الإمارات لاتفاق يتيح لها تصنيع لقاح "سينوفارم" والاحتفاظ بملايين الجرعات الجاهزة منه وتوفيرها للسكان، حسبما ذكرت عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

وفي سياق متصل، وضعت وكالة بلومبيرغ تصنيفا للدول العشر الأولى من حيث عدد التطعيمات ضد كورونا، وحلت روسيا في هذا التصنيف في المرتبة السادسة، والإمارات في الخامسة.

وشملت القائمة الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل والإمارات وروسيا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وكندا، فيما سجلت النسبة الأكبر من الذين تلقوا التطعيم في الإمارات وإسرائيل.

أظهر هذا التصنيف تساوي عدد المطعمين في الولايات المتجدة والصين اللتين حلتا في المرتبة الأولى والثانية بعدد 9 ملايين شخص ملقح، فيما وضعت روسيا في المرتبة السادسة، مع الإشارة إلى أن العدد المسجل فيها يعود إلى يوم 2 يناير، في حين أن إحصاءات الدول الأخرى تراوحت بين 9 إلى 11 يناير، بحسب ما ذكرت روسيا اليوم.