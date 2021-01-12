هالة زايد تعقد مؤتمرا صحفيا بشأن بروتوكول ثلاثي بمشاركة الصحة

تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا بعد قليل، بشأن توقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارة الصحة والسكان وصندوق تحيا مصر ومجموعة طلعت مصطفى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، خروج 312 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 119212 حالة حتى اليوم.