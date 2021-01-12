مستشار وزيرة الصحة: كورونا يصيب كل أعضاء الجسم

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن فيروس كورونا، يصيب كل أعضاء الجسم، ولا سيما الجهاز التنفسي بالأساس، والهضمي والمناعي والعصبي، ومن الوارد حدوث أعراض خاصة بالجلد، لكن هذا ليس الأساس، ولا يمكن بذلك تشخيص به كورونا، ويجب عند ظهور عرض غريب في المطلق على الأطفال اللجوء للطبيب للتشخص عن حالته.

كل المستشفيات مفتوحة طوال 24 ساعة

وأضافت «عاصم»، خلال لقاء ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلاميتين سهير جودة ومنى عبدالغني، أن كل المستشفيات مفتوحة، وفي حالة طوارئ طوال 24 ساعة، حملات 100 مليون صحة والأمراض غير السارية تعمل بشكل طبيعي، ناصحة المرضى المصابين بأمراض بعيدة عن كورونا باللجوء للرعاية الصحية اللازمة، لكي لا تحدث مشكلات أكبر.

فرصة نجاة مريض السكر الملتزم أكبر من غير الملتزم

وأشارت إلى أنه وفقا للإحصائيات الموثقة فرصة النجاة من كورونا لمريض السكر التي تكون نسبة السكر به مضبوطة أكبر من مريض سكر، ولكن نسبة السكر به غير مستقرة، والفرص تزيد من 2 لـ3 أضعاف من شخص غير مهتم بحالته الصحية، قبل أن يصاب بفيروس كورونا.

لا يوجد عامل لمعرفة الفرق بين البرد وكورونا

إنه لا يوجد ما يسمى بعامل يثبت به 100% معرفة الفرق بين أعراض فيروس كورونا أو دور البرد العادى، مشيرة إلى أنه يجب تشخيص فيروس كورونا بتحاليل تأكيدية، ومنها تحاليل عن طريق الدم والأشعة المقطعية والمسحة لمعرفة الفرق على حسب كل حالة.

وأكدت أنه تم عمل دراسة منذ عدة أشهر لحالات الإصابات التى جاءت إلى المستشفى بأعراض إصابة بالفيروس، ووجدنا عند مقارنة نتائج المسحة بنتائج الأشعة المقطعية والتحاليل أن فيها 99% من الدقة التى تستطيع تشخيص كورونا من دون إنتظار نتيجة المسحة.