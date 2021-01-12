هاني الناظر: المياه والصابون يقتلان كورونا خلال 20 ثانية

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن التشكيك أمر وارد في أي علم، وليس في الأمصال فقط المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لكن المشككين ليس لديهم سند علمي، ويستندون على أبحاث وهمية، ويحاولون ترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من أجل الترويج وتحقيق أعداد كبيرة من القراءة، وهناك أهداف سياسية تريد جعل مواطنين دولة في حالة قلق، وإحدى طرق الضغط الاقتصادي على الدول وتجعل الأشخاص يصابون بالاكتئاب ويؤثر على الطاقة الإنتاجية الخاصة بهم مما يؤدي في النهاية إلى الانتحار.

تقليل الإصابات سببها تطبيق الحكومة للإجراءات الاحترازية

وأضاف الناظر، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن تراجع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، سببه الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة مع التشديد في تطبيقها خاصة في المواصلات العامة وهذا يعطل نقل الفيروس، وثبت علميا أن الكمامة خط الدفاع الأول، موضحا أنه حتى الأربعاء غدا يوجد ارتفاع في درجات الحرارة وهذا يعمل على تقليل الإصابة بالفيروس ويضعف الفيروس ولكن الدرجات ستنخفض مرة أخرى فيجب عدم التهاون.

المياه والصابون يقتلان الفيروس خلال 20 ثانية

وتابع: «الميه والصابون في 20 ثانية تقضي على الفيروس ويجب التباعد وعدم تناول الأطعمة المكشوفة والشيشة وسيلة فعالة لنقل الفيروس وكل ده إجراءات نظافة شخصية، قرار تأجيل الدراسة قرار صائب 100% وقلت إن تأجيل الدراسة سيساهم بشكل كبير في التحكم في الفيروس وفي فترة الفيروس انتشر بين طلاب الجامعة وده كان قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الدراسة وده قرار حكيم وحاليا إحنا في شهرين التحدي في يناير وفبراير والامور هتتحسن في مارس مع بداية فصل الربيع بقى».