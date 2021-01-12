أستاذ صحة عامة: مصاب كورونا بدون أعراض لا يحتاج برتوكول العلاج

أكد الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق، أن مصابي كورونا، الذين لا يشعرون بأعراض المرض، لا يحتاجون إلى أي علاجات أو أدوية أو بروتوكولات علاجية، لافتا إلى أن هناك 20% من مصابي كورونا لا يشعرون بأي أعراض.

وأضاف أنه لا يجب أن يأخذ المصاب بكورونا أدوية بدون استشارة الطبيب، وإذا طلب منه تحاليل صورة دم، واكتشف أن حالته تستدعي أن يأخذ البروتوكول: و«مش كل واحد عنده شوية حرارة ياخد مضاد حيوي».

وتابع «المر»، خلال لقائه عبر zoom، بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «dmc»، أن ذلك سينتج عنه ارتفاع بأسعار الأدوية.

وأوضح أن هناك مضاعفات من الممكن أن يصاب بها الإنسان إذا أخذ بروتوكول علاج كورونا، دون أن يكون جسده في حاجه لهذه الأدوية.