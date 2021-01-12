هاني الناظر: الشباب الأكثر تعرضا ونقلا لفيروس كورونا

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إنه يجب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فالكمامة أهم من اللقاح في الوقت الحالي لأنها المتاح في يدنا حاليا عكس اللقاح الذي ينتظره الجميع موضحا أن الشباب هم الفئة الأكثر تعرضا ونقلا للفيروس عكس كبار السن الملتزمين بالتواجد في البيوت وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف الناظر خلال استضافته في برنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن عدم الاكتراث يؤدي إلى نشر الفيروس: أتوسل للشباب والكبار بالالتزام بالكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي وغسيل اليدين مع عدم الإفراط في استخدام الكحول لأن ذلك يؤدي إلى حساسية في الجلد وحساسية في الصدر.

وتابع: يوجد أكثر من 200 لقاح سيتم عرضها في السوق الفترة المقبلة وكل هذه اللقاحات بالنسبة لي زي بعض، وسبق ذلك لقاحات السعال الديكي والغدة النكافية وشلل الأطفال لمدة سنين ومكنش فيه مشاكل وحفظت صحة الناس، فيه ناس شايفة إن دي مؤامرة عالمية عاملاها الماسونية العالمية، الحمدلله زمان مكنش فيه سوشيال ميديا فالناس قدرت تطعم وتم إنقاذ حياتها، وأنا عاوز أطمن الناس إن مراكز أبحاث متطورة هي اللي عاملة الأمر ده ومش عاوزين يزرعوا شريحة ولا أي حاجة من الكلام الفاضي ده واللي بيتقال ده تهريج.