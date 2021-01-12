«كباتن الزعتري» يمثل مصر في مهرجان «صانداس»

كشف مهرجان صانداس السينمائي عن مشاركة الفيلم المصري، «كباتن الزعتري» للمخرج والمنتج علي العربي في المسابقة الرسمية للمهرجان ليمثل مصر، ضمن فعاليات المهرجان والذي يقام في ولاية أوتاوا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو المهرجان الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 28 يناير إلى 3 فبراير وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.

فيلم «كباتن الزعتري»، تم تصويره على مدار 6 سنوات، إضافة إلى عام كامل لإخراجه بشكل نهائي.

الفيلم عبارة عن رحلة تتبع لبطلي العمل محمود فوزي، منذ وقت تصوير الفيلم كمراهقان لديهما حلم احتراف كرة القدم وهما سوريان يعيشان داخل مخيم الزعتري.

يرصد فيلم «كباتن الزعتري» التغير الذي يمر به بطلي الفيلم منذ المراهقة وحتي وصلا إلى عمر 25 عاما، وكيف يسعى الثنائي للوصول إلى حلمهما، وهو من إنتاج المخرج والمنتج علي العربي من خلال شركة Ambient light، إضافة إلى المنتجين المشاركين آية دوارة وأمجد أبو العلاء، ومارك لطفي المنتج الإستشاري للفيلم.