عضو بـ«العليا للفيروسات»: انخفاض الإصابات ليس مؤشرا لهبوط منحنى كورونا

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن أرقام الإصابات اليومية تتغير من يوم إلى يوم، ولا يمكن القول أنها تعتبر مؤشرا لانخفاض منحنى إصابات كورونا، مشيرا إلى أنه في الأيام الماضية وصلت الأعداد إلى أكثر من 1400 حالة، وبعدها وصلت إلى أقل من ألف حالة، ولكن المهم هو عدد المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية المركزة، والأكثر أهمية هو عدد الوفيات.

ارتفاع نسب الوفيات بين المصابين

وأضاف «خطاب» في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن أرقام الوفيات في العشر أيام الأخيرة حوالي 50 إلى 55 حالة، وهذا يشير إلى أنه رغم انخفاض عدد الإصابات فإن عدد الوفيات ما زال مرتفعا، مشيرا إلى أن هناك تقرير لمنظمة الصحة العالمية يؤكد ارتفاع الوفيات في مصر بسبب كورونا، مشددا على أن 80% من الحالات بسيطة ولا تحتاج إلى مستشفى، و«الحالات التي شخصت فيه حالات قدهم لم تُشخص، وتستجيب إلى الفيتامينات والأدوية العادية».

حصر المصابين في العزل المنزلي

وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن مبادرة الرئيس بتقديم الرعاية إلى المصابين في العزل المنزلي، وتسجيل بياناتهم سيؤدي إلى تقديم بيانات أقرب إلى الواقع، لأن من كانوا في العزل المنزلي لم يذهبوا إلى المستشفيات وبالتالي فهم لم يخضعوا للمسحات، ولم يدخلوا الحصر، ولكن إذا تم وضعهم في الحصر علينا ألا نقلق من ارتفاع عدد الإصابات المعلنة، والمهم هو أننا سنعرف أن نسبة الوفيات بسبب فيروس قليلة.