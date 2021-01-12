عماد أديب: عام 2021 سيشهد صراعات جديدة

قال الكاتب والمحلل السياسي عماد الدين أديب، إن عام 2021 يختلف عما سبقه من الأعوام لأنه في العادة العام الجديد يكون إصلاح أو تكملة أو تدهور للعام الذي سبقه لكن هذا العام سمته الأساسية أنه عام لا يستكمل ما سبقه من أعوام ولكنه عام يتم فيه بناء قواعد جديدة تماما بسبب حجم التغيرات التي سبقته من أعوام فهناك مواجهات لتداعيات كورونا التي أصيب بها 91 مليون وشفي منها 50 مليون وتوفي أقل من 2 مليون والاقتصاد خسر 23 تريليون دولار والرئيس الأمريكي جو بايدن اعتلى الحكم وهذا مفاجأة للبعض وستكون هناك سياسة مغايرة لترميم سياسات ترامب أما إيران فهي تمارس الابتزاز النووي وتحاول الاتفاق الشامل وتركيا بين رؤية أردوغان وعقوبات الاتحاد الأوروبي أما ليبيا فتدخل صراع تقسيم الدولة وما بين المليشيات.

وأضاف أديب في مداخلة لبرنامج كلمة أخيرة المذاع على فضائية on وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن فلسطين يوجد بها صراع بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية على فرض سياسة أقوى وإسرائيل بها صراع من جانب رئيس الوزراء نتنياهو والدولة فهو مهدد بشكل فظيع في أن يقيم حكومة جديدة بعد رابع مرة يتم حل البرلمان بعد فشل الكنيست في إقرار الموازنة المطلوبة وهناك صراع في الطاقة وكسر حاجزالـ60 دولارا للبرميل ليحدث انتعاش في الدولة المنتجة، أما في الصين فهي في حالة صراع بين التقدم التجاري والعقوبات المفروضة عليها من جانب الولايات المتحدة والصين إذا انخفض إنتاجها سيقل الطلب على الطاقة في العالم.

وواصل: روسيا يوجد فيها صراع بين إمكانية تكييف بوتين علاقة مع بايدن لأن كل منهم يرى أن الطرف الآخر عدو أما لبنان واليمن والعراق تحتوي على صراعات ما بين أن تكون أدوات لإيران أو أن تعلي قيمة المصلحة الوطنية.