عماد أديب: على دول الاعتدال العربي التحاور من الآن مع إدارة بايدن

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، المحلل السياسي، إنه يجب على دول الاعتدال العربي، أن تسعى للحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس المنتخب جو بايدن، بدءًا من الآن، وأن تتحدث الآن مع من سيكون وزيرًا للدفاع ومع من سيكون كبير موظفي البيت الأبيض، ومستشار البيت الأبيض، ووزير الخارجية الأمريكي.

وأضاف "أديب"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "سكاي نيوز عربية"، أنه يجب على دول الاعتدال العربي، أن تتحرك من الآن لشرح للإدارة الجديدة أن هناك مصالح ثابتة للولايات المتحدة الأمريكية لا يجب أن تُضحى بها، ويجب أن تعيد التفكير فيما قد قيل أثناء الحملة الانتخابية، حتى يكون كل ذلك موجودا أمام "بايدن" عند تسلمه الحكم.

وأشار المحلل السياسي، إلى أنه عندما يدخل الرئيس الأمريكي الجديد البيت الأبيض وينظر إلى الملفات الموجودة والثوابت والمصالح الاستراتيجية، يتعين عليه ألا يتعامل من منطق أنه يريد إجراء قرارات معاكسة للتي اتخذها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، "لا يجب أن يٌفكر من باب الثأر السياسي".

وأوضح أنه على "بايدن" أن يفكر من باب المصالح الدائمة، "يجب أن نعقد حوارات وشرح أنفسنا جيدًا للإدارة الأمريكية، وعلينا أن نفهم كيف ستتحرك إدارة بايدن، وما هو قانون الفعل ورد الفعل بالنسبة له"، ولكن ننتظر هل سيأتي بايدن ومعه مجلس الشيوخ أم ضده، وهل سيأتي ومعه 75 موظفًا جديدًا للبيت الأبيض فور توليه أم سيختارهم فيما بعد.