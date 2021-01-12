المسلماني: الهجوم على الكونجرس في نفس خطورة أحداث 11 سبتمبر

قال أحمد المسلماني، الكاتب والمحلل السياسي، إن ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية، والهجوم على الكونجرس، هو حدث تاريخي، ولم يتوقعه أحد، مشيرا إلى أن هناك 3 أحداث رئيسية مهمة في التاريخ الأمريكي، تمثل مراحل أساسية في التاريخ المعاصر بالنسبة للولايات المتحدة، الأول هو حادث بيرل هاربر، الذي وقع في 7 ديسمبر عام 1941 –في إشارة غارة جوية مباغتة نفذتها البحرية الإمبراطورية اليابانية على الأسطول الأمريكي القابع في المحيط الهادئ – والحادث الثاني هو 11 سبتمبر 2001، عندما تم الهجوم على برج التجارة العالمي، والحدث الثالث الهجوم على الكونجرس في 6 يناير عام 2021.

خطورة الهجوم على الكونجرس الأمريكي

وأضاف «المسلماني» في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن خطورة الهجوم على الكونجرس لا تقل عن خطورة الحدثين السابقين، لأنها تؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية من الداخل، فحادث بيرل هاربر أدى إلى دخولها في الحرب العالمية الثانية، و11 سبتمبر أدت إلى الحروب التالية في العراق وأفغانستان، والحرب على الإرهاب التي شاركت فيها الولايات المتحدة في عدة مناطق، وأحداث الكونجرس في 6 يناير بنفس الخطورة الفكرية والثقافية على مستقبل الولايات المتحدة.

عار سيلاحق الولايات المتحدة والأجيال القادمة

وأوضح: «نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، وصفت ما حدث بأنه عار سوف يلاحق أمريكا إلى الأبد والأجيال المقبلة لن تنسى ذلك»، مشيرا إلى أن البعض يعتبر ما حدث على أنه مجرد شغب وستتم ملاحقة المنفذين، ولكنه يعتبر إهانة وتوبيخ للديمقراطية الأمريكية، والولايات المتحدة ستكون ضعيفة من الناحية الأخلاقية عندما تقدم نصائح للآخرين ولن تكون بنفس القوة في السابق.