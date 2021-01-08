بايدن: يجب محاسبة المسؤولين عن مقتل ضابط شرطة خلال أحداث الكونجرس

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم، إنه من الضروري، محاسبة المسؤولين عن مقتل ضابط شرطة خلال اقتحام «الكونجرس»، أمس الاول الأربعاء.

وجدد بايدن دعوته، إلى اعتبار مقتحمي «الكونجرس» إرهابيين داخليين، وشدد الرئيس الأمريكي المنتخب، خلال خطاب تليفزيوني من ولاية ديلاوير الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد على ضرورة محاكمتهم وإجراء تحقيق في الحادث.

وأعرب بايدن، عن تعازيه لأسرة الضابط الشرطة، وقال الرئيس المنتخب، إنه يجب محاسبة المسؤولين، وسيحدث هذا، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الإخبارية الأمريكية.

وكان الضابط الأمريكي «بريان دي سيكنيك»، أصيب أول أمس الأربعاء، خلال اقتحام مؤيدين للرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامبـ لمقر «الكونجرس» الامريكي في واشنطن، ثم توفي في وقت لاحق.

وأوضح بايدن عن مساعي عزل ترامب، أنه اعتقد لفترة طويلة أن الرئيس الحالي لم يكن لائقا لتولي المنصب ولهذا ترشح في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر من العام الماضي، والتي أسفرت عن فوزه بمنصب رئيس الولايات المتحدة.

وقال بايدن، ردا على سؤال حول عزل ترامب، إن هذا القرار يعود للكونجرس، موضحا، أن إدارته مستعدة لتولي الأمور دون أي مماطلة.

وأضاف الرئيس المنتخب، أنه سيبحث هذا الموضوع مع رئيسة «مجلس النواب» نانسي بيلوسي، وزعماء الديمقراطيين ظهر اليوم بالتوقيت المحلي،، وأوضح بايدن، أنه سيؤكد للديمقراطيين أن القرار حول عزل ترامب يعود إلى الكونجرس.

وشدد بايدن، على أنه يركز اهتمامه على احتواء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وضمان التلقيح السريع للمواطنين وتعزيز الاقتصاد.

وأعرب بايدن، عن ترحيبه بنائب الرئيس، مايك بنس، في حفل مراسم التنصيب في 20 يناير الجاري.

وفي سياق متصل، قال حاكم ولاية «نيويورك» أندرو كومو، إن ترامب يجب أن يستقيل من منصبه، وفقا لما ذكرته «سي إن إن».

وفي سياق آخر، قال مسؤول في الفريق الانتقالي لـ«بايدن»، إن الرئيس المنتخب سيسعى إلى طرح كل الجرعات المتاحة من لقاحات كورونا عند توليه السلطة.

وكان بايدن، وعد في ديسمبر الماضي، بأنه في الأيام الـ100 الأولى من ولايته، سيتم احتواء كورونا في البلاد والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، 22.342.229، فيما وصلت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس376.447، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء من «كوفيد 19» 13.194.033.