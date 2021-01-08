24 ساعة من أحداث الكونجرس.. رئيس جديد ومقتل شرطي وصراع جمهوريات الموز

بعد ليلة فوضوية عاشتها الولايات المتحدة الأمريكية، صادق الكونجرس بغرفتيه، صباح أمس الخميس، على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، بعد جلسة طويلة انفضت لفترة من الوقت بسبب اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مقر المجلس.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مايك بنس، نتائج مصادقة الكونجرس، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ.

وقال بنس إن البرلمان صادق على فوز بايدن ونائبته كامالا هاريس 306 مقاعد، فيما حصل الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته ونائبه على 232 صوتا.

وتلى بنس النتائج بصفته رئيس مجلس الشيوخ، وهي الوظيفة الثانية لنائب الرئيس الأمريكي، وكانت بجانبه، رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي.

وشن الرئيس الأمريكي الأسبق الجمهوري جورج دبليو بوش هجوما عنيفا على القادة الجمهوريين الذين أجّجوا حالة «التمرد» التي شهدها مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي والتي تليق بـ«جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديمقراطية».

وقال بوش في بيان: «هكذا يتمّ الطعن بنتائج الانتخابات في جمهوريات الموز، لكن ليس في جمهوريتنا الديمقراطية».

وأضاف «لقد هالني السلوك غير المسؤول لبعض القادة السياسيين منذ الانتخابات وقلة الاحترام التي ظهرت اليوم تجاه مؤسساتنا وتقاليدنا وقواتنا الأمنية».

من جانبه رد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على الهجوم العنيف الذي شنّه الرئيس الأمريكي الأسبق، الجمهوري جورج دبليو بوش، على القادة الجمهوريين الذين أججوا حالة «التمرد» التي شهدها مبنى الكابيتول الأربعاء، والتي تليق بـ«جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديمقراطية» على حد وصفه.

وقال بومبيو في تغريدة عبر تويتر، إن «هذا الافتراء يكشف عن فهم خاطئ لجمهوريات الموز وللديمقراطية في أمريكا».

وأضاف: «في جمهورية الموز، العنف الشعبي يحدّد كيفية ممارسة السلطة. في الولايات المتحدة، تقوم قوات الأمن بوقف العنف الشعبي حتى يتمكّن ممثلو الشعب من ممارسة السلطة».

كما نشرت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس باراك أوباما، بيانا، ردا على أعمال الشغب المؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، يوم الأربعاء، والتي أسفرت عن اقتحام حشود عنيفة لمبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة، وقالت فيه «أنا حزينة لما حل ببلدنا».

وأضافت في تغريدتها «كل ما أعرفه هو أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب من أجل إظهار الوطنية الحقيقية.. الآن حان الوقت لأولئك الذين صوتوا من أجل هذا الرئيس (دونالد ترامب) لرؤية حقيقة ما يدعمونه، وأن يدينوا بقوة ووضوح أفعال الغوغاء».

وأضافت أن أحداث اقتحام الكونجرس تركتها وسط تساؤلات عديدة بشأن المستقبل والأمن والتطرف والدعاية الموجهة وغيرها.

وفي السياق قضى أحد عناصر شرطة مبنى الكونجرس متأثرا بجروح أصيب بها خلال اشتباكات مع حشد من أنصار ترامب الذين اقتحموا مبنى «الكابيتول» أثناء انعقاد جلسة للكونجرس، حسبما أعلنت الشرطة.

وقالت شرطة «الكابيتول» في بيان، إن الشرطي براين سيكنيك كان «يتصدى لأعمال الشغب يوم الأربعاء السادس من يناير 2021 في الكابيتول الأمريكي، وجرح فيما كان يتواجه جسديا مع المحتجين».

وأضاف البيان: «عاد إلى مقره وانهار، ونقل إلى مستشفى محلي حيث توفي متأثرا بجروحه ليل الخميس».