غلق وتشميع مطعم سياحي بالطالبية لعدم الالتزام بمواعيد الغلق

قامت أجهزة حي الطالبية بشن حملة مكبرة بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفي ضوء المتابعات اليومية التي تنفذها المحافظة للتأكد من التزام المحال والمطاعم بالإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا، والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمطاعم، وعدم وجود أي ازدحامات أو تكدسات حفاظا على السلامة العامة.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع مطعم وكافية سياحي في شارع الأهرام بالطالبية، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المحددة ومواعيد الغلق وعدم وجود التراخيص اللازمة، وذلك بمتابعة من أشرف تامر رئيس حي الطالبية وبتواجد من شرطة المرافق وجاري المتابعة.